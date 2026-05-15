Sunrise Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Communications präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Sunrise Communications mit einem Umsatz von insgesamt 722,8 Millionen CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 722,1 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at