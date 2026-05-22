Sunrise Real Estate Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sunrise Real Estate Group lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sunrise Real Estate Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at