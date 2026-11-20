Sunrise Real Estate Group hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Real Estate Group 0,070 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at