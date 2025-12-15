|
Sunrise Real Estate Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sunrise Real Estate Group gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Real Estate Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 87,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
