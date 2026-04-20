20.04.2026 06:31:29

Sunrise Real Estate Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Real Estate Group hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Sunrise Real Estate Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Sunrise Real Estate Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Real Estate Group ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 13,28 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sunrise Real Estate Group 15,61 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen