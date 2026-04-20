Sunrise Real Estate Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Real Estate Group hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Sunrise Real Estate Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Sunrise Real Estate Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Real Estate Group ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 13,28 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sunrise Real Estate Group 15,61 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at