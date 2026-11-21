Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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21.11.2026 23:55:00
Sunrise Realty: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Sunrise Realty (NASDAQ:SUNS) announced the completion of its merger with Southern Realty Trust. The transaction expands the real estate investment trust's equity base while lowering its ongoing management fee structure.
Three key takeaways from management's comments highlight the road ahead.
Sunrise Realty finalized its all-stock merger with affiliated private lender Southern Realty Trust on Nov. 5, 2026. The combined platform expanded its total commitments to $478.6 million while securing lower base and incentive fee rates from its manager.
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Nachrichten zu Realty Income Corp.
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16.11.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.11.26
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26.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
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