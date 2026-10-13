Sunrise Realty Trust Authorized To Repurchase Up To $20 Mln Of Shares

(RTTNews) - Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) has announced that its board has authorized a share repurchase program of up to $20 million through December 31, 2027. The repurchase drive will begin upon the closing of SUNS' proposed merger with Southern Realty Trust Inc.

Post merger, the company intends to repurchase at least $10 million of shares as soon as practicable, with the remaining $10 million subject to specified pricing and other parameters.