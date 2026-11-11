Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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11.11.2026 17:00:22
Sunrise Realty Trust Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Realty Income Corp.
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09.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.11.26
|Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
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|Realty Income Corp.
|53,60
|-0,19%
|Sunrise Communications
|45,38
|-1,77%
|Sunrise Realty Trust Inc When Issued
|6,98
|-2,92%
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Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.