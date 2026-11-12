Sunrise Realty Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sunrise Realty Trust ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunrise Realty Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Realty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at