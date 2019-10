Sunrise sagt außerordentliche Hauptversammlung ab - UPC-Übernahme vor dem Aus

Der Schweizer Mobilfunkanbieter sagte am Dienstag die für Mittwoch angesetzte außerordentliche Hauptversammlung ab, auf der über die entscheidende Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Deals abgestimmt werden sollte. Grund seien "klare Hinweise von Aktionären und der Ankündigung von freenet ", gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen, begründete Sunrise die Entscheidung.

Sunrise-Aktionär freenet mit einer Beteiligung von knapp 25 Prozent hat in den letzten Wochen die UPC-Übernahme abgelehnt. freenet kritisiert unter anderem den zu hohen Preis. Sunrise hat angekündigt, insgesamt 6,3 Milliarden Schweizer Franken für die Liberty-Global-Tochter UPC zu zahlen. "Wir bedauern die Annulation der AGV. Wir haben viel Zeit in die Gespräche mit unseren Aktionären investiert und sind weiterhin von den strategischen und finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt", so Peter Kurer, Präsident des Verwaltungsrates von Sunrise, laut Mitteilung.

FRANKFURT (Dow Jones)