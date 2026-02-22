Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
Sunrun Director Sells 164k Shares As Stock Continues to Shine Bright
Edward Harris Fenster, Director at Sunrun (NASDAQ:RUN), reported the exercise of 250,600 options and the sale of 163,844 shares for a total value of approximately $3.27 million on Feb. 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($19.95); post-transaction value based on Feb. 11, 2026 market close ($19.16). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|Sunrun Inc
|17,15
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.