Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
|
22.02.2026 14:16:09
Sunrun Director Sells 50K Shares for Nearly $1M As Virtual Power Plant Continues to Expand
Lynn Michelle Jurich, Director at Sunrun (NASDAQ:RUN), directly sold 50,000 shares for a transaction value of approximately $929,700 on Feb. 2, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.59); post-transaction value based on Feb. 2, 2026 market close price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
