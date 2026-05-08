Sunrun präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunrun hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sunrun im vergangenen Quartal 722,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunrun 504,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at