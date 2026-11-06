Sunrun veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sunrun hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sunrun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,10 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 724,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at