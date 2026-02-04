Sunshield Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sunshield Chemicals ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunshield Chemicals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,83 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 949,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 846,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at