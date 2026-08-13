Sunshield Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunshield Chemicals gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 15,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,27 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at