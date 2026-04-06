Sunshine Biopharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunshine Biopharma hat am 03.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunshine Biopharma 8,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,440 USD gegenüber -7,320 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Sunshine Biopharma im vergangenen Geschäftsjahr 36,31 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunshine Biopharma 34,87 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at