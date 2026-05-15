Sunshine Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sunshine Biopharma hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sunshine Biopharma im vergangenen Quartal 8,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunshine Biopharma 8,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at