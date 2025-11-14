Sunshine Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunshine Capital stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 77,17 Prozent auf 13,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at