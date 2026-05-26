Sunshine Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sunshine Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 9,7 Millionen INR gegenüber -20,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,41 Millionen INR – eine Minderung um 37,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,84 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at