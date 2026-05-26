|
26.05.2026 06:31:29
Sunshine Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sunshine Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz wurden 9,7 Millionen INR gegenüber -20,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,41 Millionen INR – eine Minderung um 37,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,84 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.