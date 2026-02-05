Sunshine Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sunshine Capital hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Sunshine Capital mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 50,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at