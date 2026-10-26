Sunshine Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sunshine Capital hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at