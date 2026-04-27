Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 431,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 308,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at