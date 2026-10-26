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26.10.2026 06:31:29
Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 526,8 Millionen CNY – ein Plus von 11,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A 474,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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