Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,760 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,76 CNY, nach 1,14 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,19 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,76 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4,08 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at