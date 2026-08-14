Sunshine Silver Mining Refining Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sunshine Silver Mining Refining Company Registered hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunshine Silver Mining Refining Company Registered 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at