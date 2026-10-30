Sunstone Development A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sunstone Development A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunstone Development A 5,91 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at