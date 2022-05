Sunstone Development A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunstone Development A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunstone Development A 3,19 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at