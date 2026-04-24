Sunstone Development A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sunstone Development A lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,72 Milliarden CNY – ein Plus von 23,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunstone Development A 3,83 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,51 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sunstone Development A ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,66 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 13,73 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,58 CNY sowie einen Umsatz von 17,00 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at