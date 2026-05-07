Sunstone Hotel Investors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sunstone Hotel Investors hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent auf 259,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at