Sunstone Hotel Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sunstone Hotel Investors hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 233,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 229,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at