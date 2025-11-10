Sunstone Hotel Investors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sunstone Hotel Investors äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Sunstone Hotel Investors im vergangenen Quartal 229,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunstone Hotel Investors 226,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at