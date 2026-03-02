02.03.2026 06:31:29

Sunstone Hotel Investors präsentierte Quartalsergebnisse

Sunstone Hotel Investors äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent auf 237,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 960,13 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 905,81 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,024 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 936,62 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

