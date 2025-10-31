Suntar Environmental Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suntar Environmental Technology A äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 436,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suntar Environmental Technology A einen Umsatz von 366,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at