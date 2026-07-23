RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.07.2026 14:14:23
Suntec Reit posts 24.8% rise in H1 DPU to S$0.03936
Distributable income is up 25.5% at S$116.5 million for the half-yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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