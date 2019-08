Suntech von Bloomberg New Energy Finance als eine der weltweit bankfähigsten PV-Modulmarken eingestuft

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") wurde laut Bloomberg New Energy Finance ("BNEF") "2019 PV Module Bankability Report" als eine der weltweit bankfähigsten PV-Modulmarken ausgezeichnet. Suntech ist 2019 die siebtgrößte bankfähigste PV-Marke weltweit, deren Ranking seit dem Bericht 2018 um 11 Plätze gestiegen ist.

Suntech steht in der Liste der Top 15-PV-Modulmarken für kreditfinanzierte Projekte der Bloomberg NEF und rangiert langfristig auf Platz 1 der BNEF.

Der Jahresbericht des BNEF bewertet die Bankfähigkeit von Marken anhand der Wahrscheinlichkeit, dass PV-Projekte bei Verwendung von Modulen des angegebenen Unternehmens regresslose Kredite von Finanzinstituten erhalten. Zusätzlich zu seinem Top-10-Ranking im Jahr 2019 ist Suntech heute die sechstgrößte bankfähige PV-Modulmarke der Welt. Die Marke wurde auch in Bloombergs aktueller Tier-1-Solarzellenliste aufgeführt.

"Seit der Markteinführung vor 19 Jahren ist Suntech bestrebt, qualitativ hochwertige, zuverlässige und kostengünstige PV-Produkte zu liefern. Unser Ranking zeigt, dass wir über eine starke finanzielle Basis verfügen und ein vertrauenswürdiger Partner für Projekte sind, der unseren Kunden langfristige und stabile Investitionsrenditen bietet", sagte He Shuangquan, President von Suntech.

Als eine der glaubwürdigsten Drittforschungseinrichtungen im neuen Energiemarkt stützt sich der umfassende Bericht von BNEF auf Daten von 25.455 PV-Finanzierungsprojekten weltweit über 57 PV-Modulmarken sowie auf Interviews mit Qualitätskontrolle und technischen Experten. Der Bericht umfasst weltweit über 25 GW installierter PV-Leistung und wird von Finanzinstituten häufig zur Bestimmung von Handelskrediten verwendet. Das hohe Ranking von Suntech bedeutet, dass Solarprojektentwickler, die sich für Suntech-Module entscheiden, eine größere Chance haben, eine Finanzierung für ihre Projekte zu erhalten.

Der Bericht des BNEF enthält auch Ergebnisse der 2019 PV Module Reliability Scorecard des DNV GL, der weltweit führenden Zertifizierungsstelle für die Branche der Erneuerbaren Energien. Zum zweiten Mal in Folge wurde Suntech aufgrund seiner hohen Effizienz und Produktzuverlässigkeit als "Top Performer" ausgezeichnet.

Die Rückkehr von Suntech an die Spitze der PV-Industrie ist das Ergebnis des wachsenden globalen Einflusses und der schnellen Expansion in den letzten zwei Jahren. Allein in der ersten Jahreshälfte 2019 hat Suntech eine Steigerung der Modulverkäufe um 43 % gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung der Betriebserträge um 25 % erzielt, und die Überseeverkäufe machten fast 80 % aller ausgelieferten Module aus. Die kumulierten historischen Lieferungen überschritten 20GW.

Zur Steigerung von Leistung und Effizienz investiert Suntech darüber hinaus in laufende Forschung und Entwicklung. Bislang verfügt Suntech über 500 Patente, darunter 87 patentierte Erfindungen. Vor kurzem brachte der Hersteller sein Flaggschiff HIPower Max Series 440W Monokristallines Multi-Sammelschienen-Halbzellenmodul im Juni 2019 auf den Markt. Durch die Verwendung einer 158,75 mm monokristallinen PERC-Zelle in Verbindung mit einem 78-Zellen-Großformat kann das Modul die Leistung auf 440 W anheben und gleichzeitig die Erzeugungskapazität um über 20 % erhöhen.

Informationen zu Suntech

Wuxi Suntech, ein weltweit renommierter Hersteller von Photovoltaikanlagen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen und -Modulen. Das 2001 gegründete Unternehmen verfügt über Vertriebsgebiete in mehr als 80 Ländern und Regionen der Welt. Es widmet sich der Förderung der Umwandlungseffizienz von Produkten, verbessert kontinuierlich die Forschung und Entwicklung neuer Technologien und verbessert die Fertigungstechniken. Es bietet Photovoltaikprodukte mit hoher Qualität, hoher Zuverlässigkeit und hohem Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Kunden aufgrund der neuesten technischen Vorteile und des ausgezeichneten Fertigungsniveaus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958779/Suntech_list_Top_15 _BloombergNEF_s_PV_module_bankability_results_ranks.jpg

