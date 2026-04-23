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23.04.2026 06:31:29
Sunteck Realty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sunteck Realty lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,16 Prozent auf 3,49 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,94 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,69 Milliarden INR – ein Plus von 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sunteck Realty 9,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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