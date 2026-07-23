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23.07.2026 06:31:29
Sunteck Realty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sunteck Realty hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,28 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,25 Prozent auf 2,02 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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