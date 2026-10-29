Sunteck Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunteck Realty präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,96 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sunteck Realty mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at