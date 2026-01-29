|
Sunteck Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sunteck Realty gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,97 INR, nach 2,90 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 3,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
