Suntory Beverage Food gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suntory Beverage Food veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suntory Beverage Food in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,59 Milliarden USD im Vergleich zu 2,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at