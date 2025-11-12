Suntory Beverage Food gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suntory Beverage Food lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110,77 JPY gegenüber 118,98 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suntory Beverage Food im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 471,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 460,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at