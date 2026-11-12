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12.11.2026 06:31:28
Suntory Beverage Food legte Quartalsergebnis vor
Suntory Beverage Food lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 113,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suntory Beverage Food ein EPS von 110,77 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Suntory Beverage Food im vergangenen Quartal 503,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suntory Beverage Food 471,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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