Suntory Beverage Food präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suntory Beverage Food ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suntory Beverage Food die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suntory Beverage Food 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Suntory Beverage Food 3,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at