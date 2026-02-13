Suntory Beverage Food präsentierte Quartalsergebnisse

Suntory Beverage Food stellte am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 43,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Suntory Beverage Food im vergangenen Quartal 437,36 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suntory Beverage Food 419,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 287,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 302,57 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Suntory Beverage Food im vergangenen Geschäftsjahr 1 715,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suntory Beverage Food 1 696,77 Milliarden JPY umsetzen können.

