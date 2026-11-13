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13.11.2026 06:31:28
Suntory Beverage Food: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Suntory Beverage Food hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Suntory Beverage Food hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,12 Prozent zurück. Hier wurden 3,16 Milliarden USD gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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