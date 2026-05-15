Suntory Beverage Food zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suntory Beverage Food hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 48,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Suntory Beverage Food einen Gewinn von 49,90 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suntory Beverage Food in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 406,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 365,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at