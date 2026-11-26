Sunway Bhd Registered lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,05 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,14 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,65 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at