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28.05.2026 06:31:29
Sunway Bhd Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sunway Bhd Registered hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 385,91 Prozent auf 11,74 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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