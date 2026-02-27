Sunway Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sunway Bhd Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,07 MYR gegenüber 0,050 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sunway Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,83 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,31 Milliarden MYR gegenüber 7,99 Milliarden MYR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at