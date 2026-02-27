|
27.02.2026 06:31:29
Sunway Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sunway Bhd Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,07 MYR gegenüber 0,050 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sunway Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,83 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,31 Milliarden MYR gegenüber 7,99 Milliarden MYR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.